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«Штутгарт» приобрел забивного форварда «Сьона» Аколо
Сегодня, 18:41 | Источник: ФК "Сьон" | Редакция: Роман Мельник
«Штутгарт» приобрел нападающего швейцарского «Сьона» Чадрака Аколо.
В минувшем сезоне 22-летний конголезец стал лучшим снайпером своей команды, отметившись 15 голами в 34 матчах местного чемпионата. Аколо стал четвертым бомбардиром лиги. В новой команде он будет играть под 19-м номером.
Ранее к составу немецкого клуба присоединился форвард «Ювентуса» Анастасиос Донис.
Akolo rejoint Stuttgart: Bonne chance Chadrac | Chadrac Akolo Wechselt in die Bundesliga: Viel Glück Chadrac! #FCSion #Akolo pic.twitter.com/IgPKIKzscm
— FC Sion (@FCSion) 9 июля 2017 г.
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