«Штутгарт» приобрел забивного форварда «Сьона» Аколо

«Штутгарт» приобрел нападающего швейцарского «Сьона» Чадрака Аколо.

В минувшем сезоне 22-летний конголезец стал лучшим снайпером своей команды, отметившись 15 голами в 34 матчах местного чемпионата. Аколо стал четвертым бомбардиром лиги. В новой команде он будет играть под 19-м номером.

Ранее к составу немецкого клуба присоединился форвард «Ювентуса» Анастасиос Донис.