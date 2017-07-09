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«Штутгарт» приобрел забивного форварда «Сьона» Аколо

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сьон, Штутгарт, Чадрак Аколо
Сегодня, 18:41 | Источник: ФК "Сьон" | Редакция: Роман Мельник

«Штутгарт» приобрел нападающего швейцарского «Сьона» Чадрака Аколо.

В минувшем сезоне 22-летний конголезец стал лучшим снайпером своей команды, отметившись 15 голами в 34 матчах местного чемпионата. Аколо стал четвертым бомбардиром лиги. В новой команде он будет играть под 19-м номером.

Ранее к составу немецкого клуба присоединился форвард «Ювентуса» Анастасиос Донис.

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