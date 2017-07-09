Муриэль прибыл на медосмотр в Севилью

Вчера «Севилья» официально объявила о договоренности с «Сампдорией» по переходу нападающего генуэзцев Луиса Муриэля.

26-летний футболист прибыл в город с целью пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом. Сумма трансфера по предварительным оценками составит 20 млн евро. Кроме того, «Сампдория» получит 20 % от последующей продажи игрока.