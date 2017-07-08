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«Севилья» договорилась с «Сампдорией» по трансферу Муриэля
Сегодня, 22:10 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Севилья» официально объявила о договоренности с «Сампдорией» по переходу нападающего генуэзцев Луиса Муриэля. Футболист пройдет медосмотр, а затем подпишет пятилетний контракт с испанским клубом.
Сумма трансфера составит 20 млн евро. Кроме того, «Сампдория» получит 20 % от следующей продажи форварда.
В прошлом сезоне 26-летний колумбиец забил 13 голов и сделал 9 ассистов в 33 поединках.
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