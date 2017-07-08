«Севилья» договорилась с «Сампдорией» по трансферу Муриэля

«Севилья» официально объявила о договоренности с «Сампдорией» по переходу нападающего генуэзцев Луиса Муриэля. Футболист пройдет медосмотр, а затем подпишет пятилетний контракт с испанским клубом.

Сумма трансфера составит 20 млн евро. Кроме того, «Сампдория» получит 20 % от следующей продажи форварда.

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец забил 13 голов и сделал 9 ассистов в 33 поединках.