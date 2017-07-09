Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Руни вернулся в «Эвертон» 34

Дани Алвес сыграл свадьбу на Ибице

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Алвес Даниэль
Сегодня, 16:39 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или ПСЖ, сыграл свадьбу на Ибице.

34-летний бразилец связал себя узами брака с фотомоделью Джоаной Санс.

Отмечается, что церемония бракосочетания втайне от общественности.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:15 МЮ выплатит Руни 10 млн фунтов 22
10:53 Источник: «Роналду решил остаться в „Реале“» 50
00:37 Жизнь Нури, который перенес сердечный приступ, находится вне опасности 7
Вчера
22:59 Паулиньо: «Мне интересен вариант с переходом в „Барселону“» 6
12:49 Источник: «Лукаку был арестован во время отпуска в США» 17
Evgeny Sergienko
Состав будущего. Проект «„Барселона“-2021»
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко думает о завтра уже сегодня и собирает игроков для «Барселоны» будущего.
Комментариев: 10
10:45 Видео Неймар - Мбаппе: «Как ты там, бро?» 18
08:42 СМИ: «У Шадли случилась перепалка с Пулисом» 4
03:32 Видео Дриусси в «твиттере» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт» 8
07 июля 2017
Александр Чистяков
Лукаку в назидание. 5 лучших и 5 худших трансферов центрфорвардов в МЮ
Лукаку уже тренируется в Лос-Анджелесе с Полем Погба и скоро должен присоединиться к МЮ. «Соккер.ру» пугает Ромелу неуклюжими коллегами и приводит в пример великих.
Комментариев: 7
все материалы по этой теме
Турниры