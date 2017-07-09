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Дани Алвес сыграл свадьбу на Ибице
Сегодня, 16:39 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или ПСЖ, сыграл свадьбу на Ибице.
34-летний бразилец связал себя узами брака с фотомоделью Джоаной Санс.
Отмечается, что церемония бракосочетания втайне от общественности.
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