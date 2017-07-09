Дани Алвес сыграл свадьбу на Ибице

Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко думает о завтра уже сегодня и собирает игроков для «Барселоны» будущего.

Лукаку уже тренируется в Лос-Анджелесе с Полем Погба и скоро должен присоединиться к МЮ. «Соккер.ру» пугает Ромелу неуклюжими коллегами и приводит в пример великих.