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МЮ выплатит Руни 10 млн фунтов
Сегодня, 11:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в ближайшее время должен стать игроком «Эвертона», получит от «красных дьяволов» щедрый бонус, уйдя из клуба.
Напомним, что игрок связан с манкунианским клубом контрактом до лета 2019 года, который сулил ему порядка 30 млн фунтов в виде зарплаты, однако лишал возможности получать постоянную игровую практику.
В клубе решили пойти навстречу легенде, отпустив Руни в «Эвертон» - родной клуб 31-летнего футболиста. При этом «Шрек» все равно получит порядка трети от той суммы, которая причитались бы ему, останься он на «Олд Траффорд» - по слухам, манкунианский клуб выплатит игроку 10 млн фунтов.
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ответ пользовательнице Кулес2013
Сегодня 10:23
деньги из воздуха. Футболисты тут на 2 месте после политиков и преступников. А главное - всё полностью законно.
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Футболисты тут на 2 месте после политиков и преступников
на 2-ОМ! О мой Бог!Научи его арифметике!