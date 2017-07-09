МЮ выплатит Руни 10 млн фунтов

По информации британских СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в ближайшее время должен стать игроком «Эвертона», получит от «красных дьяволов» щедрый бонус, уйдя из клуба.

Напомним, что игрок связан с манкунианским клубом контрактом до лета 2019 года, который сулил ему порядка 30 млн фунтов в виде зарплаты, однако лишал возможности получать постоянную игровую практику.

В клубе решили пойти навстречу легенде, отпустив Руни в «Эвертон» - родной клуб 31-летнего футболиста. При этом «Шрек» все равно получит порядка трети от той суммы, которая причитались бы ему, останься он на «Олд Траффорд» - по слухам, манкунианский клуб выплатит игроку 10 млн фунтов.