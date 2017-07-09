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МЮ выплатит Руни 10 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 11:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в ближайшее время должен стать игроком «Эвертона», получит от «красных дьяволов» щедрый бонус, уйдя из клуба.

Напомним, что игрок связан с манкунианским клубом контрактом до лета 2019 года, который сулил ему порядка 30 млн фунтов в виде зарплаты, однако лишал возможности получать постоянную игровую практику.

В клубе решили пойти навстречу легенде, отпустив Руни в «Эвертон» - родной клуб 31-летнего футболиста. При этом «Шрек» все равно получит порядка трети от той суммы, которая причитались бы ему, останься он на «Олд Траффорд» - по слухам, манкунианский клуб выплатит игроку 10 млн фунтов.

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