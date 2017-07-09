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Источник: «Роналду решил остаться в „Реале“»
Сегодня, 10:53 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение остаться в мадридском клубе, утверждают в Испании.
По информации источника, решение португальца является окончательным. По слухам, 32-летний футболист входит в планы «сливочных» на следующий сезон, а сам игрок доволен действиями «Королевского клуба» на трансферном рынке.
Напомним, что 31 июля Роналду должен будет явиться в суд, где португальцу необходимо будет дать показания по делу об уклонении от уплаты налогов, однако сообщается, что это никак не повлияет на его решение остаться в «Реале».
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При меньшем таланте, Роналду обошел абсолютного гения Месси. За счет характера и атлетизма. А так я ни за Барсу ни за Реал, мне одинаково симпатичны Роналдиньо и Зидан. Зидан вообще любимый футболист. Думаю, что Месси в итоге возьмет свое, когда Роналду уйдет, ведь аргентинец младше на пару лет и у нег ов итоге будет ан 1 Золотой Мяч больше. А потом пару лет их брать Неймар.
И все же Роналду сделал нечто очень крутое - он показал, что спортсмен может обойти гения, если он спортсмен, а не кокорин какой-нибудь.