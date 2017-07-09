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Источник: «Роналду решил остаться в „Реале“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 10:53 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение остаться в мадридском клубе, утверждают в Испании.

По информации источника, решение португальца является окончательным. По слухам, 32-летний футболист входит в планы «сливочных» на следующий сезон, а сам игрок доволен действиями «Королевского клуба» на трансферном рынке.

Напомним, что 31 июля Роналду должен будет явиться в суд, где португальцу необходимо будет дать показания по делу об уклонении от уплаты налогов, однако сообщается, что это никак не повлияет на его решение остаться в «Реале».

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