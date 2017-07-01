Диего Коста может вернуться в «Атлетико» и начать играть с января

Испанские СМИ сообщают о желании нападающего Диего Косты вернуться в «Атлетико» после расставания с «Челси». Сейчас на клуб действует трансферный запрет, поэтому «матрасники» не могут совершать покупки.

Сообщается, что футболист настолько сильно хочет присоединиться к испанскому коллективу, что готов пропустить первую часть сезона и официально стать частью клуба в январе 2018 года.

Оставшиеся месяцы Коста будет поддерживать себя в форме под присмотром клубного тренера по физике Оскара Ортеги, занимаясь по индивидуальной программе.