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Диего Коста может вернуться в «Атлетико» и начать играть с января
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 13:02 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник
Испанские СМИ сообщают о желании нападающего Диего Косты вернуться в «Атлетико» после расставания с «Челси». Сейчас на клуб действует трансферный запрет, поэтому «матрасники» не могут совершать покупки.
Сообщается, что футболист настолько сильно хочет присоединиться к испанскому коллективу, что готов пропустить первую часть сезона и официально стать частью клуба в январе 2018 года.
Оставшиеся месяцы Коста будет поддерживать себя в форме под присмотром клубного тренера по физике Оскара Ортеги, занимаясь по индивидуальной программе.
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