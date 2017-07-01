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Диего Коста может вернуться в «Атлетико» и начать играть с января

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 13:02 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник

Испанские СМИ сообщают о желании нападающего Диего Косты вернуться в «Атлетико» после расставания с «Челси». Сейчас на клуб действует трансферный запрет, поэтому «матрасники» не могут совершать покупки.

Сообщается, что футболист настолько сильно хочет присоединиться к испанскому коллективу, что готов пропустить первую часть сезона и официально стать частью клуба в январе 2018 года.

Оставшиеся месяцы Коста будет поддерживать себя в форме под присмотром клубного тренера по физике  Оскара Ортеги, занимаясь по индивидуальной программе.

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