Червиченко: «Фанаты любого клуба примут Дзюбу нормально, ему будет комфортно везде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключает, что новое руководство «Зенита» действительно решило расстаться с нападающим Артемом Дзюбой, информация о чем накануне появилась в СМИ:

«Не уверен, что Дзюба сам пойдет в „Спартак“. И руководство „красно-белых“ вряд ли захочет возвращать Артема. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чем-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – все может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку „Зенита“ как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.

Если „Зенит“ захочет расстаться с Дзюбой, то помимо „Спартака“ его может приобрести „Локомотив“, „Краснодар“ и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он „мясной“, „конский“ или еще какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде».