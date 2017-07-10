Червиченко: «Фанаты любого клуба примут Дзюбу нормально, ему будет комфортно везде»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключает, что новое руководство «Зенита» действительно решило расстаться с нападающим Артемом Дзюбой, информация о чем накануне появилась в СМИ:
«Не уверен, что Дзюба сам пойдет в „Спартак“. И руководство „красно-белых“ вряд ли захочет возвращать Артема. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чем-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – все может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку „Зенита“ как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.
Если „Зенит“ захочет расстаться с Дзюбой, то помимо „Спартака“ его может приобрести „Локомотив“, „Краснодар“ и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он „мясной“, „конский“ или еще какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде».
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"Хорошо ходить по свету с карамелькой за щекой"
:)
"Хорошо ходить по свету с карамелькой за щекой"
:)
На свете много памятников есть, Их перечесть не хватит дня, наверное, И даже свиньям оказали честь, Им высказали уважение безмерное. Стоят они во многих городах, В России есть, и в Украине тоже, Есть, как свинья лежит прям на деньгах, Есть в дереве, а есть и подороже. Но только жаль, об этом не узнают, Ни свиньи, ни кабан, ни поросята, Они, как прежде, ванны принимают Из грязи, наслаждаясь ароматом.
Что за визг стоит с утра? Кто кричит так громко? Это — началась игра Резвых поросят. По двору все разбежались, Хрюкают, визжат. В луже грязной искупались, Есть теперь хотят! В кучку всех их собирает Мама их, свинья, А они все убегают, Прям собрать нельзя! Начала она сердиться, Хвостиком махать: «Ну куда это годится? Нужно меру знать!» Поросята присмирели — Маму рассердили, Дружно у корытца сели, Вроде там и были.
Розовое брюшко, Розовый бочок, Хвостик- завитушка, Носик-пятачок. Хрюкая от счастья, В лужу он бежит, И в грязи объятьях Радостно лежит. Резвый несмышленыш, Он — свиньи ребенок, Маленький ушастый Это? Поросенок!
От жары уж нет житья, Солнце припекает, В лужу плюхаясь свинья, О дожде мечтает. Ей вокруг все говорят: «Там же очень грязно!» Все совет хотят ей дать, Что в луже — опасно. Зря советуют друзья, Как в грязи валяется, Таким образом свинья В жару охлаждается.
А как же Ромка Широков?Он так раз из Спартака в ЦСКА перешёл на закате карьеры.
По памяти:
Чуня
поросёнок Чок
Замяукали котята: надоело нам мяукать, мы хотим как поросята ХРЮКАТЬ
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Вы в какой корзине в Лиге Чемпионов?
Сразу расстрою, вы в очереди за барбарисками первые))))
Никакая мультикультурность бы не помогла в общении с фанатами.
По крайней мере обструкцию бы устроили нехилую.
Но Дзюба Каррере вряд ли нужен. Зе Луиш в разы интереснее будет!
Есть такое дело :)))
Так что это всё ваше берите пользуйтесь.