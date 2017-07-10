Кречетов: «Этим летом „Динамо“ приобретёт ещё максимум одного игрока»

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов рассказал о планах команды на трансферном рынке:

«Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Но приобретем максимум одного игрока.

Погребняк и Дьяков? Ситуация по ним не прояснилась. Интерес к ним есть, но предметных предложений нет. Дьяков тренируется с резервом и, скорее всего, начнет там сезон.

Рассматривает ли клуб вариант расторжения контракта с игроками? Для этого нужно согласие второй стороны. Готовы ли игроки? Ну, если бы они были готовы, ситуация как-то бы изменилась, а пока все по-прежнему».

Напомним, ранее «бело-голубые» подписали хавбека сборной Мали Самбу Соу, экс-нападающего «Краснодара» Вандерсона и бывшего защитника «Штутгарта» Тони Шуньича.