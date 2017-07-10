Рейтинг@Mail.ru

Кречетов: «Этим летом „Динамо“ приобретёт ещё максимум одного игрока»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Погребняк Павел, Дьяков Виталий
Сегодня, 13:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов рассказал о планах команды на трансферном рынке:

«Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Но приобретем максимум одного игрока.

Погребняк и Дьяков? Ситуация по ним не прояснилась. Интерес к ним есть, но предметных предложений нет. Дьяков тренируется с резервом и, скорее всего, начнет там сезон.

Рассматривает ли клуб вариант расторжения контракта с игроками? Для этого нужно согласие второй стороны. Готовы ли игроки? Ну, если бы они были готовы, ситуация как-то бы изменилась, а пока все по-прежнему».

Напомним, ранее «бело-голубые» подписали хавбека сборной Мали Самбу Соу, экс-нападающего «Краснодара» Вандерсона и бывшего защитника «Штутгарта» Тони Шуньича.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:42
ответ пользователю Bekelman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:39
ответ пользователю Bekelman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:36
ответ пользователю Gotlib (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:34
ответ пользователю Gotlib (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
ответ пользователю Bekelman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:21
ответ пользователю Bekelman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:13 Кокорин: «Куда бы советовал перейти Смолову: в „Боруссию“ или „Зенит“? В „Зенит“» 77
09:16 Кокорин: «Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно всё объясню» 76
01:01 Комбаров: «Контрольная игра с „Динамо“ покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону» 25
Вчера
23:29 Кокорин: «Моя капитанская повязка - разовая акция. Мне до капитана „Зенита“ еще далеко» 31
22:49 Видео Дзюба: «Кокорин — покоритель мух. Сидят у него на лице, а он даже не просыпается» 71
22:40 Миранчук: «Спартачи серьезно настроены на матч за Суперкубок России» 29
21:43 Карякин: «Будет здорово, если „Спартак“ в ЛЧ попадет в одну группу с „Барселоной“!» 49
20:58 Семак: «„Уфа“ отлично поработала на сборах. Теперь все мысли о матче с „Тосно“» 2
20:34 Селюк: «Головину нужно остаться в ЦСКА» 23
19:19 Ганчаренко: «Все футболисты ЦСКА в строю. Это внушает оптимизм» 33
все материалы по этой теме
Турниры