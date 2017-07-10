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В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 15:13 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, в «Зените» готовы расстаться с нападающим Артемом Дзюбой

Сообщается, что боссы «сине-бело-голубых» видят основным нападающим команды Александра Кокорина, а Дзюбу намерены продать до закрытия трансферного окна.

По слухам, «Зенит» уже предлагал услуги форварда «Спартаку», однако «красно-белые» предсказуемо отказались от возвращения 28-летнего игрока.

Ранее СМИ писали о том, что Дзюба может перебраться в «Краснодар» в обмен на Федора Смолова.

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