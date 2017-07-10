В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб

По информации источника, в «Зените» готовы расстаться с нападающим Артемом Дзюбой.

Сообщается, что боссы «сине-бело-голубых» видят основным нападающим команды Александра Кокорина, а Дзюбу намерены продать до закрытия трансферного окна.

По слухам, «Зенит» уже предлагал услуги форварда «Спартаку», однако «красно-белые» предсказуемо отказались от возвращения 28-летнего игрока.

Ранее СМИ писали о том, что Дзюба может перебраться в «Краснодар» в обмен на Федора Смолова.