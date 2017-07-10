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В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб
Сегодня, 15:13 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, в «Зените» готовы расстаться с нападающим Артемом Дзюбой.
Сообщается, что боссы «сине-бело-голубых» видят основным нападающим команды Александра Кокорина, а Дзюбу намерены продать до закрытия трансферного окна.
По слухам, «Зенит» уже предлагал услуги форварда «Спартаку», однако «красно-белые» предсказуемо отказались от возвращения 28-летнего игрока.
Ранее СМИ писали о том, что Дзюба может перебраться в «Краснодар» в обмен на Федора Смолова.
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Бомжацкая народная примета - кого мухи выбрали тот и основной
Бомжацкая народная примета - кого мухи выбрали тот и основной
1) с его ростом 196 он будет в 2 раза выше любого китайца, король второго этажа = много голов.
2) спартачи будут в БЕШЕНСТВЕ, если мы бесплатного дзюбу продадим да хоть за 20 😄
Артём деградировал как игрок и растворился как личность.
Русский Милевский, если не хуже по чисто человеческим параметрам.
Бомжацкая народная примета - кого мухи выбрали тот и основной