Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждой неделей»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Краснодару» и нападающему команды Федору Смолову не по пути:

«„Краснодар“ вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать, или выжать из сделки максимум. Мотивация Смолова более сложна, но, тем не менее, понятна. Ему 27 лет с половиной. Федор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжелых травм, и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки „Краснодара“. Политика клуба - в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Федора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.

Да, контракт Смолова с „Краснодаром“ рассчитан еще на три года. Но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдет свое решение. Была бы воля».