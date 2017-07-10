Как преодолеть оборону из пяти защитников? Часть 1

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко отмечает стагнацию тренерских идей в головах российских специалистов и ищет способы повышения результативности отечественных клубов.

Успешная работа Курбана Бердыева в скромном ФК «Ростов» стала вдохновением для российских тренеров. Из-за отъезда многих высококлассных легионеров перед российскими наставниками поставлена задача выжимать хороший результат из скромных ресурсов. Бердыев своей работой показал, как это сделать.

Переход на игру в три центральных защитника, а значит – на линию в пять оборонцев – самый простой и полезный вариант при ограниченности выбора мастеровитых игроков, ведь в этом случае команда меньше пропускает голов и может надеяться на результативные контратаки.

Более того, главный тактический «законодатель моды» сезона – Антонио Конте, тоже крайне успешно использовал этот вариант игры.

Расстановка с пятью защитниками позволяет полностью перекрыть пространство перед штрафной зоной. Если полузащитники грамотно помогают оборонцам, то получается компактный блок, который тяжело разрезать или растянуть.

Большинству российских тренеров всегда симпатизировали футбольные прописные истины: «защиту организовать легче, чем атаку» и «чем меньше у тебя высококлассных исполнителей, тем проще делать ставку на игру от обороны». Научить команду отбиваться возле штрафной площади намного легче, чем научить комбинировать, маневрировать и принимать правильные решения в завершающей стадии атаки.

Поэтому нет ничего удивительного, что в сезоне 2016/17 большинство коллективов в РФПЛ перешли на схему игры с тремя центральными защитниками. Результативность и зрелищность матчей сильно упали. Расстановка с пятью защитниками действительно помогла командам меньше пропускать. Но возникла другая проблема: как забивать, если соперник защищается по такой же схеме?

Над этим, друзья, предлагаю подумать. Поставим себе вопрос: какие способы взлома крепких оборон используются самыми успешными клубами Европы? И какие методы приносят пользу командам со скромными ресурсами, например, «Ростову» при Бердыеве?

Главные принципы

Прежде всего, мы должны определить принципы, на которых строится результативная игра в нападении.

Во-первых, атакующая игра команды зависит от тренера и его штаба. Они должны определить сильные качества игроков, чтобы правильно расположить их на поле. Даже в посредственном игроке есть умения, которые можно эффективно использовать. Задача тренера их найти и развить.

Согласитесь, успешный тренер никогда не скажет: «У меня был план, а футболисты его не выполнили». Наставники, которые оправдывают плохие результаты низким уровнем футболистов, достойны порицания.

Ибо главное задание тренера - найти подход к команде в целом и к каждому футболисту в отдельности. Тогда перед игроками ставятся выполнимые задачи, они проникаются идеями тренера и способны реализовать их на поле.

Несмотря на скромность ресурсов, Диего Симеоне в «Атлетико», Клаудио Раньери в «Лестере», Курбан Бердыев в «Ростове», Эдуардо Бериссо в «Сельте» и многие другие тренеры максимально раскрыли потенциал игроков и добились отменных результатов.

Конечно, мы не говорим, что тренер, возглавляющий аутсайдера лиги, должен бороться за чемпионство. Но он обязан помочь игрокам добиться прогресса.

Вернемся непосредственно к организации нападения. Тренерский штаб должен глубоко проанализировать сильные и слабые стороны своей команды и ближайших соперников, а также учитывать абсолютно все факторы, которые могут повлиять на игру команды.

Задача тренерского коллектива - придумать способы взлома чужой защиты, которые будут непредсказуемы для соперников и смогут нанести большой удар по их слабым местам. Эти маневры, как мы говорили, должны быть понятны игрокам и отшлифованы до идеала. За это тренерам платят деньги и, повторюсь, не может быть никаких оправданий вроде: «соперник играл слишком закрыто», «мои игроки много ошибались», «поле было плохим», - даже на аматорском уровне.

Поэтому мы смело можем говорить, что уровень чемпионата во многом зависит от качества работы тренеров. Наверное, немногие следят за голландской Эредивизие. Это скромный по финансовым возможностям чемпионат, который, тем не менее, смотрится очень привлекательно. Все дело в том, что в Нидерландах сильная школа тренеров, которые способны раскрывать атакующий потенциал футболистов и ставить блестящую комбинационную игру в атаке.

Здесь некоторые из читателей укажут на сильную нидерландскую футбольную школу в принципе и, несомненно, будут правы. Тем не менее, большинство голландских молодых футболистов входят в большой футбол без особых трудностей благодаря прекрасной работе тренеров. А в постсоветских странах мы знаем много случаев, когда молодые таланты теряются из-за непрофессионализма наставников.

С советских времен большинство российских тренеров непреклонно верят, что выносливость и физическая мощь – главнейшие составляющие успеха в футболе. Сложно сказать, откуда взялся этот миф и когда, наконец, он будет развеян. Вместо того, чтобы выматывать футболистов на длиннющих кроссах, тренерам следовало бы перейти к испанскому подходу, который доминирует в Европе. Его идея заключается в постоянной работе с мячом: развитие дриблинга и точного паса, командных взаимодействий.

Плюс, тренеры на постсоветском пространстве почти все как один убеждены: «Игра забудется, а результат останется». Далее идут такие рассуждения: «Нет ничего зазорного, чтобы играть на отбой. А рисковать не стоит, ведь тогда можно проиграть. Тактические эксперименты не для нас. Нам нужен не риск, а позитивный результат. Да и вообще, наши футболисты способны только защищаться».

Но это большая системная ошибка. Даже если результат есть, без красивой игры победителя не запоминают. Такие матчи не хочется пересматривать, ведь они абсолютно пусты и тоскливы. Я убежден: через десять лет никто и не вспомнит состав чемпионов Европы-2016. А вот игроков сборных Испании, Германии, Чили, которые выигрывали последние крупные турниры, помнить будут всегда. Потому что их игра не могла никого оставить равнодушным. Эти коллективы демонстрировали красочный атакующий футбол.

А когда российские тренеры поймут, что главное в футболе – содержание игры, тогда они начнут улучшать игру в нападении. И никакие преграды в виде пяти защитников им не помешают. Тогда увеличится результативность и зрелищность чемпионата. А люди потянутся к экранам и на стадионы – смотреть красивый атакующий футбол.

Продолжение следует…