Фурсенко: «„Зенит“ предлагал „Спартаку“ купить Дзюбу? Я никому ничего не предлагал»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» готовы расстаться с форвардом Артемом Дзюбой и предлагали его услуги «Спартаку»:

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал».