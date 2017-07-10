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Фурсенко: «„Зенит“ предлагал „Спартаку“ купить Дзюбу? Я никому ничего не предлагал»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Фурсенко Сергей, Дзюба Артём
Сегодня, 16:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» готовы расстаться с форвардом Артемом Дзюбой и предлагали его услуги «Спартаку»:
«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал».
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смотреть в промежутке 04:40-05:05, там он делает дубль)
https://www.youtube.com/watch?v=rawNUQZAlT8
смотреть в промежутке 04:40-05:05, там он делает дубль)
https://www.soccer.ru/news/997879.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=cH9T5OX1bbc
https://www.youtube.com/watch?v=shs2XL3LqHg
молодец, форму не растерял))
смотреть в промежутке 04:40-05:05, там он делает дубль)
https://www.youtube.com/watch?v=rawNUQZAlT8
они и про Смолова тоже самое говорят теперь:)))