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Фурсенко: «„Зенит“ предлагал „Спартаку“ купить Дзюбу? Я никому ничего не предлагал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Фурсенко Сергей, Дзюба Артём
Сегодня, 16:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» готовы расстаться с форвардом Артемом Дзюбой и предлагали его услуги «Спартаку»:

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал».

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