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Кокорин: «Куда бы советовал перейти Смолову: в „Боруссию“ или „Зенит“? В „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Краснодар, Кокорин Александр, Смолов Федор
Сегодня, 10:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин советует форварду «Краснодара» Федору Смолову отказаться от перехода в европейский клуб ради возможности стать игроком «Зенита»: 

«Как отношусь к слухам, что Смолов может перейти в „Зенит“? Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это все проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то „приглашают“. Вот теперь в „Краснодар“. Я узнал об этом из новостей, руководители „Зенита“ со мной это не обсуждали.

Что посоветовал бы Смолову: „Зенит“ или Европу? Смотря куда ехать в Европе. 

В среднюю команду — например, „Саутгемптон“? „Зенит“. В дортмундскую „Боруссию“? Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Все равно „Зенит“!

Почему? Когда я перешел в „Зенит“, понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь — можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка — очень хороший футболист — уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас».

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