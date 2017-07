Толиссо был в шортах от Nike на презентации в «Баварии», сотрудничающей с Adidas

Новичок «Баварии» Корентин Толиссо был замечен в шортах от Nike на своей презентации в мюнхенском клубе. Напомним, Adidas является не только поставщиком экипировки «Баварии», но и одним из крупнейших партнёров клуба. Adidas владеет 9% акций мюнхенцев.

22-летний французский полузащитник перебрался в «Баварию» из «Лиона». Сумма трансфера составила около € 40 млн.

Faux pas at Tolisso's presentation: Coco does a 'Götze' and wears Nike pants during his official Bayern unveiling [Bild] pic.twitter.com/2CUGFoRkGT

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 10 июля 2017 г.