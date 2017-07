Ирландская газета спутала Лукаку с британским рэпером

Ирландская газета The Evening Herald поспешила сообщить своим читателям новость о форварде Ромелу Лукаку, который начнет выступать за «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, но совершила грубую ошибку.

Вместо футболиста на фотографии красуется британский рэпер Стормзи, который принимал участие в презентации новой формы «манкунианцев» вместе с Дэвидом Бэкхемом. Стоит отметить, что Лукаку и хип-хоп-исполнитель действительно похожи друг на друга.

The Herald have mistaken Stormzy for Romelu Lukaku on their backpage. pic.twitter.com/UH1vIpzdPc

— Darren Cleary (@RadioCleary) 10 июля 2017 г.