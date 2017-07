«Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщено о котором было два дня назад. 24-летний бельгиец подписал с «красными дьяволами» контракт сроком на 5 лет. В соглашении также предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон.

Форвард присоединится к коллективу в Лос-Анджелесе.

По неофициальной информации, стоимость сделки составила 75 млн фунтов.

#RedRom

Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK

— Manchester United (@ManUtd) 10 июля 2017 г.