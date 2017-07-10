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«Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 19:22 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщено о котором было два дня назад. 24-летний бельгиец подписал с «красными дьяволами» контракт сроком на 5 лет. В соглашении также предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон.

Форвард присоединится к коллективу в Лос-Анджелесе.

По неофициальной информации, стоимость сделки составила 75 млн фунтов.

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