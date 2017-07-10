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«Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 19:22 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщено о котором было два дня назад. 24-летний бельгиец подписал с «красными дьяволами» контракт сроком на 5 лет. В соглашении также предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон.
Форвард присоединится к коллективу в Лос-Анджелесе.
По неофициальной информации, стоимость сделки составила 75 млн фунтов.
Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK
— Manchester United (@ManUtd) 10 июля 2017 г.
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