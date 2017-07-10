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Роналду станет третьим капитаном «Реала»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану, Рамос Серхио, Марсело
Сегодня, 00:11 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Нападающий Криштиану Роналду станет третьим капитаном «Реала» в следующем сезоне. По информации испанских журналистов, переход Пепе в «Бешикташ» подвинул португальца выше в списке претендентов на капитанскую повязку. Сейчас голеадор «сливочных» находится позади капитана Серхио Рамоса и Марсело.
Гораздо более важно, что Роналду будет выполнять важную функцию связующего звена между игроками и руководством клуба. В частности, он будет регулярно встречаться с президентом Флорентино Пересом, чтобы обсудить все волнующие футболистов вопросы.
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