Нападающий Криштиану Роналду станет третьим капитаном «Реала» в следующем сезоне. По информации испанских журналистов, переход Пепе в «Бешикташ» подвинул португальца выше в списке претендентов на капитанскую повязку. Сейчас голеадор «сливочных» находится позади капитана Серхио Рамоса и Марсело.

Гораздо более важно, что Роналду будет выполнять важную функцию связующего звена между игроками и руководством клуба. В частности, он будет регулярно встречаться с президентом Флорентино Пересом, чтобы обсудить все волнующие футболистов вопросы.