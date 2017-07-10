Рейтинг@Mail.ru

Роналду станет третьим капитаном «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану, Рамос Серхио, Марсело
Сегодня, 00:11 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

Нападающий Криштиану Роналду станет третьим капитаном «Реала» в следующем сезоне. По информации испанских журналистов, переход Пепе в «Бешикташ» подвинул португальца выше в списке претендентов на капитанскую повязку. Сейчас голеадор «сливочных» находится позади капитана Серхио Рамоса и Марсело.

Гораздо более важно, что Роналду будет выполнять важную функцию связующего звена между игроками и руководством клуба. В частности, он будет регулярно встречаться с президентом Флорентино Пересом, чтобы обсудить все волнующие футболистов вопросы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
21:52 В «Тоттенхэме» опровергли информацию о продаже клуба компании Цукерберга 6
21:45 Анри сравнил Лионеля Месси с «Моной Лизой» 14
21:25 Роберто Карлос стал отцом в 9-й раз 24
20:22 Сол Кэмпбелл готов возглавить любительский клуб 1
19:06 Видео Муриэль прибыл на медосмотр в Севилью 1
18:51 «Манчестер Юнайтед» не включил Лукаку в состав на тур по США 10
18:42 Сборная Зимбабве в пятый раз выиграла Кубок КОСАФА 11
18:15 Официально Фото Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси» 45
18:09 Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит» 47
17:48 Слухи Компания Цукерберга может купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов 43
все материалы по этой теме
Турниры