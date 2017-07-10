Дуглас Коста пропустил тренировку «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не явился на последнюю тренировку мюнхенцев, сообщает пресса. Ожидается, что в скором времени бразилец сменит клубную прописку и станет игроком «Ювентуса».

Сам футболист ранее заявил, что хочет покинуть немецкий коллектив. «Бьянконери» намерены взять игрока в годичную аренду с обязательством выкупа в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Коста забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах Бундеслиги.