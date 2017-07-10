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Гол Марко Фабиана в ворота сборной Германии признан лучшим на Кубке Конфедераций
Сегодня, 16:12 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Пушечный выстрел полузащитника сборной Мексики Марко Фабиана по воротам национальной команды Германии в полуфинальном матче Кубка Конфедераций-2017 признан самым красивым голом турнира.
Несмотря на то, что «ацтеки» уступили в отчетном матче со счетом 1:4, 27-летний хавбек дал повод болельщикам мексиканцев порадоваться за своих любимцев.
Второе и третье места в голосовании заняли Рауль Хименес (Мексика - Новая Зеландия) и Рикарду Куарежма (Португалия - Мексика).
Видео гола Фабиана можно посмотреть здесь.
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Поздно он, конечно, в Европу перешел.