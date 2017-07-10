Мексика обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

В поединке группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США, сборная Мексики обыграла Сальвадор.

Напомним, что главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио был дисквалифицирован на шесть матчей за угрозы в адрес судьи на Кубке Конфедераций, потому «ацтеками» руководил его помощник Помпилио Паес.

Сан-Диего, стадион «Куалкомм»

Мексика – Сальвадор – 3:1 (2:1)

Голы: Марин 8, Э. Эрнандес 29, О. Пинеда 55 - Бонилья 10.

Мексика: Корона, Айяла, Э. Эрнандес, Марин, Писарро, Х. Эрнандес (Молина 46), Галлардо, Сепульведа (Гутьеррес 70), Дуэньяс, Рейес (О. Пинеда 46)

Главный тренер: Помпилио Паес.

Сальвадор: Виллалобос (Карилльо 76), Ромеро, Мансиа, Д. Серен, Бонилья, Майен (О. Серен 65), Зелая, Орельяна, Ларин, Флорес (Д. Пинеда 59), Тамакас.

Главный тренер: Эдуардо Лара.

Предупреждения: Рейес 15, Х. Эрнандес 33, Мансиа 50, Д. Серен 71, Дуэньяс 87.

Судья: Оскар Монкада.