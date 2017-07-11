Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА

Сегодня ЦСКА после выходного дня собрался на базе в Ватутинках, где провел тренировку.

В занятии наряду со всеми остальными игроками участвовал и капитан команды Игорь Акинфеев, который до этого получил дополнительный отдых после Кубка Конфедераций.

Завтра «красно-синие» проведут ещё одну тренировку в Ватутинках.