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Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 21:10 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня ЦСКА после выходного дня собрался на базе в Ватутинках, где провел тренировку.

В занятии наряду со всеми остальными игроками участвовал и капитан команды Игорь Акинфеев, который до этого получил дополнительный отдых после Кубка Конфедераций. 

Завтра «красно-синие» проведут ещё одну тренировку в Ватутинках.

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