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«Валенсия» готова отпустить Канселу в «Ювентус» за € 25 млн
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Ювентус, Канселу Жоау, Алвес Даниэль
Сегодня, 04:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может продолжить карьеру в «Ювентусе». Напомним, туринцы ищу замену ушедшему из команды Дани Алвесу. Как утверждает источник, испанский клуб готов расстаться с 23-летним игроком за € 25 млн без учёта бонусов.
В сезоне 2016/17 Канселу принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Контракт португальца с «летучими мышами» рассчитан до лета 2021 года.
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