«Валенсия» готова отпустить Канселу в «Ювентус» за € 25 млн

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может продолжить карьеру в «Ювентусе». Напомним, туринцы ищу замену ушедшему из команды Дани Алвесу. Как утверждает источник, испанский клуб готов расстаться с 23-летним игроком за € 25 млн без учёта бонусов.

В сезоне 2016/17 Канселу принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Контракт португальца с «летучими мышами» рассчитан до лета 2021 года.