Рейтинг@Mail.ru

«Валенсия» готова отпустить Канселу в «Ювентус» за € 25 млн

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Ювентус, Канселу Жоау, Алвес Даниэль
Сегодня, 04:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может продолжить карьеру в «Ювентусе». Напомним, туринцы ищу замену ушедшему из команды Дани Алвесу. Как утверждает источник, испанский клуб готов расстаться с 23-летним игроком за € 25 млн без учёта бонусов.

В сезоне 2016/17 Канселу принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Контракт португальца с «летучими мышами» рассчитан до лета 2021 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:54 Слухи «Сток Сити» выкупит у «Порту» права на Мартинса-Инди 0
04:10 Слухи «Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру в два раза больше, чем «Тоттенхэм» 1
03:06 Источник: «Витоло ещё не продлил контракт с „Севильей“ и может уйти в „Атлетико“» 0
00:06 Гари Невилл советует МЮ купить Матича 1
Вчера
23:49 Слухи Кайо сообщил «Сан-Паулу» о своем желании перейти в «Зенит» 16
23:36 Слухи «Челси» заплатит за Данило 31 млн евро 12
21:53 Алиев может продолжить карьеру в Израиле 5
19:37 Тошич: «Рассматриваю как варианты в России, так и за рубежом» 14
16:39 Слухи СМИ: «„Ювентус“ арендовал у „Баварии“ Дугласа Косту с обязательством выкупа» 40
13:27 Слухи Дани Алвес сегодня сделает выбор между ПСЖ и «Ман Сити» 14
все материалы по этой теме
Турниры