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«Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру в два раза больше, чем «Тоттенхэм»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Дайер Эрик
Сегодня, 04:10 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Юнайтед» собирается предпринять новую попытку приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего хавбека £ 50 млн, а самому футболисту предложить двукратное увеличение зарплаты, которая на данный момент составляет £ 70 тыс. в неделю.
Отмечается, что при таких условиях лондонский клуб, скорее всего, согласится отпустить игрока в МЮ, чтобы не накалять обстановку в команде, существенно повысив зарплату Дайеру.
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