Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру в два раза больше, чем «Тоттенхэм»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Дайер Эрик
Сегодня, 04:10 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

«Манчестер Юнайтед» собирается предпринять новую попытку приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего хавбека £ 50 млн, а самому футболисту предложить двукратное увеличение зарплаты, которая на данный момент составляет £ 70 тыс. в неделю.

Отмечается, что при таких условиях лондонский клуб, скорее всего, согласится отпустить игрока в МЮ, чтобы не накалять обстановку в команде, существенно повысив зарплату Дайеру.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:54 Слухи «Сток Сити» выкупит у «Порту» права на Мартинса-Инди 0
04:34 Слухи «Валенсия» готова отпустить Канселу в «Ювентус» за € 25 млн 0
03:06 Источник: «Витоло ещё не продлил контракт с „Севильей“ и может уйти в „Атлетико“» 0
00:06 Гари Невилл советует МЮ купить Матича 1
Вчера
23:49 Слухи Кайо сообщил «Сан-Паулу» о своем желании перейти в «Зенит» 16
23:36 Слухи «Челси» заплатит за Данило 31 млн евро 12
21:53 Алиев может продолжить карьеру в Израиле 5
19:37 Тошич: «Рассматриваю как варианты в России, так и за рубежом» 14
16:39 Слухи СМИ: «„Ювентус“ арендовал у „Баварии“ Дугласа Косту с обязательством выкупа» 40
13:27 Слухи Дани Алвес сегодня сделает выбор между ПСЖ и «Ман Сити» 14
все материалы по этой теме
Турниры