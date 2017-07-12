«Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру в два раза больше, чем «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» собирается предпринять новую попытку приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего хавбека £ 50 млн, а самому футболисту предложить двукратное увеличение зарплаты, которая на данный момент составляет £ 70 тыс. в неделю.

Отмечается, что при таких условиях лондонский клуб, скорее всего, согласится отпустить игрока в МЮ, чтобы не накалять обстановку в команде, существенно повысив зарплату Дайеру.