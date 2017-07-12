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«Сток Сити» выкупит у «Порту» права на Мартинса-Инди

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Порту, Мартинс-Инди Бруно
Сегодня, 04:54 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Порту» Бруно Мартинс-Инди близок к подписанию контракта со «Сток Сити». Согласно источнику, стороны договорились о трансфере голландского футболиста, который 12 июля пройдёт медобследование для «гончаров». Сообщается, что сумма сделки составит около € 15 млн.

25-летний защитник сборной Нидерландов в прошлом сезоне выступал за «Сток Сити» на правах аренды, проведя за команду 35 матчей в АПЛ и отличившись 1 голом.

Напомним, недавно «Сток Сити» подписал экс-защитника «Халла» Джоша Таймона.

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