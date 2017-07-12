Наставник «Барселоны» Вальверде желает в кратчайшие сроки заполучить Паулиньо

Согласно информации испанских СМИ, «Барселона» не оставляет надежд подписать хавбека китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Сообщается, что главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение игрока, потому что трансферное окно в Китае закрывается через два дня.

Ранее «Гуанчжоу» отклонил несколько предложений каталонского клуба, желая получить 40 млн евро отступных.