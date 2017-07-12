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Наставник «Барселоны» Вальверде желает в кратчайшие сроки заполучить Паулиньо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Вальверде Эрнесто , Паулиньо
Сегодня, 09:01 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Роман Мельник

Согласно информации испанских СМИ, «Барселона» не оставляет надежд подписать хавбека китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Сообщается, что главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение игрока, потому что трансферное окно в Китае закрывается через два дня.

Ранее «Гуанчжоу» отклонил несколько предложений каталонского клуба, желая получить 40 млн евро отступных.

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