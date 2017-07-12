«Саутгемптон» ведет переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто

Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Англии, сообщают местные СМИ. «Саутгемптон» уже начал переговоры с «матрасниками» о трансфере 23-летнего игрока.

Отмечается, что новый наставник «святых» Маурисио Пеллегрино хорошо знаком с футболистом и будет рад его видеть в клубе.

Минувший сезон аргентинец провел в «Севилье» на правах аренды, отметившись 10 голами в 31 матче. Однако срок аренды истек, а в «Атлетико» перспективы Вьетто остаются туманными.