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«Саутгемптон» ведет переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Саутгемптон, Вьетто Лусиано
Сегодня, 08:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Англии, сообщают местные СМИ. «Саутгемптон» уже начал переговоры с «матрасниками» о трансфере 23-летнего игрока.

Отмечается, что новый наставник «святых» Маурисио Пеллегрино хорошо знаком с футболистом и будет рад его видеть в клубе.

Минувший сезон аргентинец провел в «Севилье» на правах аренды, отметившись 10 голами в 31 матче. Однако срок аренды истек, а в «Атлетико» перспективы Вьетто остаются туманными.

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