30
«Саутгемптон» ведет переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Саутгемптон, Вьетто Лусиано
Сегодня, 08:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Англии, сообщают местные СМИ. «Саутгемптон» уже начал переговоры с «матрасниками» о трансфере 23-летнего игрока.
Отмечается, что новый наставник «святых» Маурисио Пеллегрино хорошо знаком с футболистом и будет рад его видеть в клубе.
Минувший сезон аргентинец провел в «Севилье» на правах аренды, отметившись 10 голами в 31 матче. Однако срок аренды истек, а в «Атлетико» перспективы Вьетто остаются туманными.
Другие материалы по теме:
09:49 Слухи «Интер» близок к покупке Дальберта за 20 млн евро 0
06:45 Слухи «Лацио» нацелился на Лейву и Арслана 0
60
Или войдите через