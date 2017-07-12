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«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Васко да Гамы» Дугласа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Васку да Гама, Луис Дуглас
Сегодня, 08:20 | Источник: Globoesporte | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Васко да Гамы» Луис Дуглас в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком «Манчестер Сити», сообщают в Бразилии.
По предварительным оценкам, трансфер обойдется «горожанам» в 13 млн евро, однако его сумма с учетом бонусов может дорасти до 16 млн евро.
Сейчас 19-летний бразилец не отвечает всем требованиям для получения разрешения на работу в Англии, поэтому ожидается, что Дуглас отправится в «Жирону», где проведет один год на правах аренды. Напомним, владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести испанский клуб.
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