«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Васко да Гамы» Дугласа

Защитник «Васко да Гамы» Луис Дуглас в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком «Манчестер Сити», сообщают в Бразилии.

По предварительным оценкам, трансфер обойдется «горожанам» в 13 млн евро, однако его сумма с учетом бонусов может дорасти до 16 млн евро.

Сейчас 19-летний бразилец не отвечает всем требованиям для получения разрешения на работу в Англии, поэтому ожидается, что Дуглас отправится в «Жирону», где проведет один год на правах аренды. Напомним, владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести испанский клуб.