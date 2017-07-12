«Лацио» нацелился на Лейву и Арслана

«Лацио» рассматривает возможность приобретения бывшего полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы и хавбека «Бешикташа» Арслана Толгай-Али. Источник отмечает, что переход 30-летнего бразильца в римский клуб более вероятен, так как на данный момент Лейва является свободным агентом. Контракт Арслана с турецким клубом действует ещё один год.

Напомним, «Лацио» ведёт переговоры с «Миланом» о переходе своего полузащитника Лукаса Бильи.