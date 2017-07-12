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«Лацио» нацелился на Лейву и Арслана
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Бешикташ, Лейва Лукас, Арслан Толгай-Али, Билья Лукас
Сегодня, 06:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Лацио» рассматривает возможность приобретения бывшего полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы и хавбека «Бешикташа» Арслана Толгай-Али. Источник отмечает, что переход 30-летнего бразильца в римский клуб более вероятен, так как на данный момент Лейва является свободным агентом. Контракт Арслана с турецким клубом действует ещё один год.
Напомним, «Лацио» ведёт переговоры с «Миланом» о переходе своего полузащитника Лукаса Бильи.
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