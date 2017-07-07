«Гуанчжоу» не принял и второе предложение «Барселоны» по Паулиньо

«Барселона» продолжает стремиться к подписанию полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. Предыдущее предложение в 20 млн евро китайский клуб отверг, и каталонцы повысили ставку до 25 млн евро.

Испанские СМИ утверждают, что «Гуанчжоу» ответил отказом и в этот раз. Коллектив ранее прямо сообщил о своем нежелании расставаться с 28-летним футболистом, так что «Барселоне», по видимому, придется отказаться от идеи приобрести игрока. Сумма отступных за бразильца составляет 40 млн евро.