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19-летний хавбек сборной Турции Юндер близок к переходу в «Рому» за € 13 млн
Сегодня, 06:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Дженгиз Юндер в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой», утверждает источник. Игрок сборной Турции, которому 14 июля исполнится 20 лет, уже согласовал условия личного контракта и в пятницу должен пройти медобследование. Сообщается, что сумма трансфера составит около € 13 млн, а сам Дженгиз подпишет с римским клубом пятилетний контракт с зарплатой € 1.5 млн за сезон.
Агент футболиста Омер Узун подтвердил интерес к своему клиенту со стороны римлян, но подчеркнул, что сделка по его переходу ещё не завершена. В минувшем сезоне чемпионата Турции Юндер забил 7 голов и сделал 5 результативных передач за 32 матча.
Ранее сообщалось, что «Рома» близка к подписанию защитника «Шальке» Матии Настасича.
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