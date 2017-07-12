19-летний хавбек сборной Турции Юндер близок к переходу в «Рому» за € 13 млн

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Дженгиз Юндер в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой», утверждает источник. Игрок сборной Турции, которому 14 июля исполнится 20 лет, уже согласовал условия личного контракта и в пятницу должен пройти медобследование. Сообщается, что сумма трансфера составит около € 13 млн, а сам Дженгиз подпишет с римским клубом пятилетний контракт с зарплатой € 1.5 млн за сезон.

Агент футболиста Омер Узун подтвердил интерес к своему клиенту со стороны римлян, но подчеркнул, что сделка по его переходу ещё не завершена. В минувшем сезоне чемпионата Турции Юндер забил 7 голов и сделал 5 результативных передач за 32 матча.

Ранее сообщалось, что «Рома» близка к подписанию защитника «Шальке» Матии Настасича.