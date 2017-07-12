Рейтинг@Mail.ru

Зума может отправиться в аренду в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Сток Сити, Вест Бромвич, Зума Курт
Сегодня, 07:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Челси» Курт Зума следующий сезон может провести в аренде в «Сток Сити» или «Вест Бромвиче». Источник информирует о том, что 12 июля 22-летний футболист проведёт переговоры с упомянутыми клубами.

Ранее сообщалось, что в аренде Зума заинтересованы клубы из Франции, а также «Севилья», но сам француз хотел бы выступать за клуб из Лондона.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:20 Слухи «Манчестер Сити» нацелился на защитника «Васко да Гамы» Дугласа 0
07:44 Коршья: «„Севилья“ – большой и очень интересный клуб» 0
06:45 Слухи «Лацио» нацелился на Лейву и Арслана 0
06:25 Слухи 19-летний хавбек сборной Турции Юндер близок к переходу в «Рому» за € 13 млн 0
05:59 Агент: «У Насри есть варианты из Китая и двух топ-клубов Италии» 1
04:54 Слухи «Сток Сити» выкупит у «Порту» права на Мартинса-Инди 2
04:34 Слухи «Валенсия» готова отпустить Канселу в «Ювентус» за € 25 млн 0
04:10 Слухи «Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру в два раза больше, чем «Тоттенхэм» 8
03:06 Источник: «Витоло ещё не продлил контракт с „Севильей“ и может уйти в „Атлетико“» 0
00:06 Гари Невилл советует МЮ купить Матича 5
все материалы по этой теме
Турниры