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Зума может отправиться в аренду в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Сток Сити, Вест Бромвич, Зума Курт
Сегодня, 07:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Челси» Курт Зума следующий сезон может провести в аренде в «Сток Сити» или «Вест Бромвиче». Источник информирует о том, что 12 июля 22-летний футболист проведёт переговоры с упомянутыми клубами.
Ранее сообщалось, что в аренде Зума заинтересованы клубы из Франции, а также «Севилья», но сам француз хотел бы выступать за клуб из Лондона.
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