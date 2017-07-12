Зума может отправиться в аренду в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»

Защитник «Челси» Курт Зума следующий сезон может провести в аренде в «Сток Сити» или «Вест Бромвиче». Источник информирует о том, что 12 июля 22-летний футболист проведёт переговоры с упомянутыми клубами.

Ранее сообщалось, что в аренде Зума заинтересованы клубы из Франции, а также «Севилья», но сам француз хотел бы выступать за клуб из Лондона.