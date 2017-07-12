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Коршья: «„Севилья“ – большой и очень интересный клуб»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Лилль, Мариано, Коршья Себастьен
Сегодня, 07:44 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Лилля» Себастьен Коршья прокомментировал слухи об интересе «Севильи», которая видит в 26-летнем французе замену Мариано, который, судя по всему, покинет команду этим летом:

«„Севилья“ – большой и очень интересный клуб. Ла Лига – невероятный чемпионат, но мне ничего не известно, только мои представители в курсе, как обстоят дела. Я же сконцентрирован на футболе и тренировках, у меня ещё год контракта с „Лиллем“. Я всё ещё не знаю, останусь ли я в клубе или уйду, но я и не говорил, что хочу уходить. Могу подтвердить, что слышал об интересе ко мне из Англии, Италии и Испании. По большей части речь идёт о больших клубах, но откровенно говоря, я не уделяю большого внимания всем этим разговорам. Моя задача – играть, а мой агент разберётся со всем остальным».

В минувшем сезоне Коршья сыграл 38 матчей в чемпионате Франции, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, вчера состав «Севильи» пополнил нападающий «Сампдории» Луис Муриэль.

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