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«Сила льва. Душа города». «Зенит» представил форму на новый сезон

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит
Сегодня, 12:40 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник

«Зенит» опубликовал фотографию новой формы, в которой будет выступать команда в сезоне-2017/2018.

Клуб отмечает, что за основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях.

Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки.

Ранее свою новую экипировку представил «Спартак»

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