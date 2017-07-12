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«Сила льва. Душа города». «Зенит» представил форму на новый сезон
Сегодня, 12:40 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник
«Зенит» опубликовал фотографию новой формы, в которой будет выступать команда в сезоне-2017/2018.
Клуб отмечает, что за основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях.
Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки.
Ранее свою новую экипировку представил «Спартак».
«Сила льва. Душа города»: «Зенит» и Nike представляют домашнюю игровую форму сезона-2017/18 🦁
Подробности: https://t.co/3nPlfexLbN pic.twitter.com/LsadxS5LSZ
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 12 июля 2017 г.
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Гостевая - где???
p.s. чемпионская форма!