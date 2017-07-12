«Сила льва. Душа города». «Зенит» представил форму на новый сезон

«Зенит» опубликовал фотографию новой формы, в которой будет выступать команда в сезоне-2017/2018.

Клуб отмечает, что за основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях.

Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки.

Ранее свою новую экипировку представил «Спартак».