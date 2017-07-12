«Зенит» презентовал гостевую и резервную формы на новый сезон

Вслед за домашней формой «Зенит» представил общественности гостевую и резервную.

«Дизайн гостевой футболки рассказывает о холодном северном климате Санкт-Петербурга и выполнен в ледяных цветах. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты — голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах», - отмечает пресс-служба питерского клуба.

Дизайн гостевой футболки вы можете увидеть по этой ссылке.

«Футбольный клуб „Зенит“ ценит традиции, но также открыт к новым элементам в дизайне экипировки. Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», - так прокомментировала пресс-служба выбор третьего комплекта форм.