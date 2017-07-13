Защитник «Саутгемптона» Бертран может перейти в «Ман Сити» за £ 30 млн

«Манчестер Сити» этим летом может приобрести защитника «Саутгемптона» Райна Бертрана. Сообщается, что в переходе 27-летнего игрока заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что трансфер Бертрана в «Ман Сити» стал более вероятен после того, как клубу не удалось заполучить экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, решившего продолжить карьеру в ПСЖ, а также после неудачных переговоров с «Тоттенхэмом» по Кайлу Уокеру.

По информации источника, за Райна Бертрана клубу из Манчестера придётся заплатить около £ 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в покупке 19-летнего бразильского защитника Луиса Дугласа, выступающего за «Васку да Гама».