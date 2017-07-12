«Ювентус» попросил Шика пройти еще один медосмотр

Медицинский персонал «Ювентуса» заподозрил, что у форварда «Сампдории» Патрика Шика есть некоторые проблемы с сердцем.

Талантливый футболист прошел медосмотр в «Юве» 20 дней назад, но сделка до сих пор так и не оформлена. По слухам, тесты показали некоторые нарушения в работе сердца у игрока. «Ювентус» хочет досконально разобраться в ситуации и попросил Шика пройти еще один осмотр. Если проблемы подтвердятся, футболиста ждет очень подробное обследование.