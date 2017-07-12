«Барселона» вернется к варианту с Аспиликуэтой

«Барселона» продолжает искать футболиста на позицию правого защитника.

По слухам, каталонцы собираются вернуться к кандидатуре бека «Челси» Сезара Аспиликуэты после того, как «Арсенал» официально уведомил «Барсу», что не продаст Эктора Бельерина. Кроме того, Аспиликуэта - приоритетный вариант для нового тренера «блаугранас» Эрнесто Вальверде.

Аспиликуэта в прошлом сезоне провел 38 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.