Раноккия отклонил предложение «Хаддерсфилда»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия отказался от перехода в стан новичка АПЛ «Хаддерсфилда». 29-летнего игрока не впечатлили условия, которые ему предложил клуб.

Вторую часть прошлого сезона Раноккия провел на правах аренды в «Халле». Теперь он возвращается в «Интер», где на него не рассчитывают. Футболист хотел бы вернуться в Англию, но надеется получить предложение от более серьезного клуба, чем «Хаддерсфилд».

В «Халле» итальянец за 16 матчей забил 2 гола и сделал 2 ассиста.