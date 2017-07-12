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Раноккия отклонил предложение «Хаддерсфилда»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Хаддерсфилд, Раноккия Андреа
Сегодня, 23:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Интера» Андреа Раноккия отказался от перехода в стан новичка АПЛ «Хаддерсфилда». 29-летнего игрока не впечатлили условия, которые ему предложил клуб.
Вторую часть прошлого сезона Раноккия провел на правах аренды в «Халле». Теперь он возвращается в «Интер», где на него не рассчитывают. Футболист хотел бы вернуться в Англию, но надеется получить предложение от более серьезного клуба, чем «Хаддерсфилд».
В «Халле» итальянец за 16 матчей забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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