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Дани Алвес: «Что мне тут делать, если Верратти уйдёт из ПСЖ?»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Алвес Даниэль, Верратти Марко
Сегодня, 02:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Бразильский защитник Дани Алвес, недавно ставший игроком ПСЖ, выразил надежду, что хавбек парижан Марко Верратти не покинет клуб этим летом:

«Я пришёл в ПСЖ, чтобы играть вместе с Марко. Так что мне тут делать, если он отсюда уйдёт? Вот мой посыл ему: хочу, чтобы он помог нашей команде исполнить мечту. Чем больше хороших игроков будет в клубе, тем больше шансов добиться успеха».

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