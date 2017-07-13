Дани Алвес: «Что мне тут делать, если Верратти уйдёт из ПСЖ?»

Бразильский защитник Дани Алвес, недавно ставший игроком ПСЖ, выразил надежду, что хавбек парижан Марко Верратти не покинет клуб этим летом:

«Я пришёл в ПСЖ, чтобы играть вместе с Марко. Так что мне тут делать, если он отсюда уйдёт? Вот мой посыл ему: хочу, чтобы он помог нашей команде исполнить мечту. Чем больше хороших игроков будет в клубе, тем больше шансов добиться успеха».