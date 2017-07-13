Карло Нести: «Бонуччи близок к переходу в „Милан“»

Журналист RAI Карло Нести подтвердил, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».

«В свое время Бонуччи отказался от перехода в „Челси“. Но тогда это был Лондон, а здесь Милан, который гораздо ближе. Бонуччи действительно близок к переходу в „Милан“. Трансфер футболиста очень реален», - сказал Нести.