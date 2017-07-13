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Карло Нести: «Бонуччи близок к переходу в „Милан“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 00:51 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Журналист RAI Карло Нести подтвердил, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».

«В свое время Бонуччи отказался от перехода в „Челси“. Но тогда это был Лондон, а здесь Милан, который гораздо ближе. Бонуччи действительно близок к переходу в „Милан“. Трансфер футболиста очень реален», - сказал Нести.

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