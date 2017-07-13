«Кротоне» интересуется хавбеком «Зенита» Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в «Кротоне». Источник информирует, что итальянский клуб уже ведёт переговоры с сине-бело-голубыми о переходе 28-летнего бразильца.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что Эрнани и Маурисио, скорее всего, покинут команду этим летом.