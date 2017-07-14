Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике

Японский нападающий Кейсуке Хонда по окончании сезона покинул «Милан», но уже определился с вариантом продолжения карьеры. 31-летний футболист отправится покорять Мексику, выступая в составе «Пачуки». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Хонда 3 года играл в московском ЦСКА.