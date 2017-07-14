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Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике
Сегодня, 12:51 | Источник: Инстаграм Кейсуке Хонды | Редакция: Роман Мельник
Японский нападающий Кейсуке Хонда по окончании сезона покинул «Милан», но уже определился с вариантом продолжения карьеры. 31-летний футболист отправится покорять Мексику, выступая в составе «Пачуки». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Хонда 3 года играл в московском ЦСКА.
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Надеюсь, твоя карьера и дальше будет катиться вниз.
Надеюсь, ты через год окажешься где-нибудь в чемпионате Кореи, а ещё через год в спартаке!