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Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике

Соккер.Ру // Заграница: трансферы, Пачука, Хонда Кейсуке
Сегодня, 12:51 | Источник: Инстаграм Кейсуке Хонды | Редакция: Роман Мельник

Японский нападающий Кейсуке Хонда по окончании сезона покинул «Милан», но уже определился с вариантом продолжения карьеры. 31-летний футболист отправится покорять Мексику, выступая в составе «Пачуки». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Хонда 3 года играл в московском ЦСКА.

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