«Ливерпуль» получил отказ по трансферу Наби Кейта

«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта. «Красные» предлагали за 22-летнего футболиста 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира Доминика Соланке.