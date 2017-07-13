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«Ливерпуль» получил отказ по трансферу Наби Кейта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Кейта Наби
Вчера, 23:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта. «Красные» предлагали за 22-летнего футболиста 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира Доминика Соланке.
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