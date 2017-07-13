Рейтинг@Mail.ru

«Ливерпуль» получил отказ по трансферу Наби Кейта

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Кейта Наби
Вчера, 23:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта. «Красные» предлагали за 22-летнего футболиста 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира Доминика Соланке.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:01 Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан» 0
Вчера
23:53 Официально Фото МакГиди перешел в «Сандерленд» 5
23:10 Агент Бонуччи о переговорах с «Миланом»: «Пока что мы вынуждены ждать» 2
23:07 Официально Нельсон Семеду переходит в «Барселону» 18
20:46 Официально «Лилль» заключил контракт с полузащитником ПСЖ Бубакари Сумаре 0
20:39 «Депортиво» подписал вингера «Астон Виллы» Карлеса Хиля 0
20:33 Официально Фото Мариу Руй перешел в «Наполи» 0
18:58 «Сток Сити» требует у «Вест Хэма» за Арнаутовича 24 млн фунтов 1
15:41 Официально Фото Свен Бендер сменил «Боруссию» на «Байер» 9
15:17 Официально Фото Коршья стал игроком «Севильи» 0
все материалы по этой теме
Турниры