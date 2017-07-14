Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан»

Агент Энцо Монтепаоне, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи, подтвердил информацию о переходе его клиента в «Милан».

«Билья очень доволен своим переходом. Завтра он прибудет в Милан. Он с нетерпением ждет начала работы», - сказал агент.