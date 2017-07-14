30
Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан»
Сегодня, 00:01 | Источник: milannews.it | Редакция: Максим Коджеспиров
Агент Энцо Монтепаоне, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи, подтвердил информацию о переходе его клиента в «Милан».
«Билья очень доволен своим переходом. Завтра он прибудет в Милан. Он с нетерпением ждет начала работы», - сказал агент.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:53 Официально Фото МакГиди перешел в «Сандерленд» 5
23:07 Официально Нельсон Семеду переходит в «Барселону» 18
20:46 Официально «Лилль» заключил контракт с полузащитником ПСЖ Бубакари Сумаре 0
20:33 Официально Фото Мариу Руй перешел в «Наполи» 0
15:41 Официально Фото Свен Бендер сменил «Боруссию» на «Байер» 9
15:17 Официально Фото Коршья стал игроком «Севильи» 0
60
Или войдите через