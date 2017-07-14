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Себальос согласовал шестилетний контракт с «Реалом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Реал, Бетис, Себальос Даниэль
Сегодня, 11:18 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Роман Мельник

«Реал» объявил о трансфере полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса. Стороны согласовали все условия сделки. 20-летний футболист останется в «королевском клубе» на шесть лет.

Игрок будет представлен 20 июля, а уже на следующий день отправится в предсезонное турне команды по США.

В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в Примере, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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