Себальос согласовал шестилетний контракт с «Реалом»

«Реал» объявил о трансфере полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса. Стороны согласовали все условия сделки. 20-летний футболист останется в «королевском клубе» на шесть лет.

Игрок будет представлен 20 июля, а уже на следующий день отправится в предсезонное турне команды по США.

В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в Примере, забил два гола и сделал две результативные передачи.