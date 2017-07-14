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Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Уотфорд, Чалоба Натаниэль
Сегодня, 03:06 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Челси» Натаниэль Чалоба, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Уотфорде». 22-летний футболист подписал с «шершнями» пятилетний контракт.

Ранее англичанин уже выступал за «Уотфорд» на правах аренды в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне Чалоба принял участие в 10 матчах АПЛ.

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