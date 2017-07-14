Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд»

Защитник «Челси» Натаниэль Чалоба, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Уотфорде». 22-летний футболист подписал с «шершнями» пятилетний контракт.

Ранее англичанин уже выступал за «Уотфорд» на правах аренды в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне Чалоба принял участие в 10 матчах АПЛ.