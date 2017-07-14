30
Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд»
Сегодня, 03:06 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Челси» Натаниэль Чалоба, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Уотфорде». 22-летний футболист подписал с «шершнями» пятилетний контракт.
Ранее англичанин уже выступал за «Уотфорд» на правах аренды в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне Чалоба принял участие в 10 матчах АПЛ.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:53 Официально Фото МакГиди перешел в «Сандерленд» 10
23:07 Официально Нельсон Семеду переходит в «Барселону» 22
20:46 Официально «Лилль» заключил контракт с полузащитником ПСЖ Бубакари Сумаре 0
20:33 Официально Фото Мариу Руй перешел в «Наполи» 0
15:41 Официально Фото Свен Бендер сменил «Боруссию» на «Байер» 9
60
Или войдите через