МакГиди перешел в «Сандерленд»

«Сандерленд» объявил о подписании вингера «Эвертона» Айдена МакГиди и нападающего «Бери» Джеймса Вогана. С ирландцем контракт заключен на 3 года, а Воган подписал договор на 2 сезона.

31-летний МакГиди прошлый сезон провел в «Престоне», где в 34 матчах Чемпионшипа забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

28-летний Воган выступал в «Бери», где в первенстве Первой Футбольной Лиги наколотил 24 мяча в 37 играх.