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МакГиди перешел в «Сандерленд»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Сандерленд, МакГиди Айден, Воган Джеймс
Вчера, 23:53 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Сандерленд» объявил о подписании вингера «Эвертона» Айдена МакГиди и нападающего «Бери» Джеймса Вогана. С ирландцем контракт заключен на 3 года, а Воган подписал договор на 2 сезона.
31-летний МакГиди прошлый сезон провел в «Престоне», где в 34 матчах Чемпионшипа забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
28-летний Воган выступал в «Бери», где в первенстве Первой Футбольной Лиги наколотил 24 мяча в 37 играх.
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1) красно-белые цвета
2) рядом негр
3) судя по фону, макгиди находится в бане
4) макгиди забил 8 голов. столько же в прошлом сезоне забил глушаков
и спартачи ещё ищут оправдания?