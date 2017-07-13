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МакГиди перешел в «Сандерленд»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Сандерленд, МакГиди Айден, Воган Джеймс
Вчера, 23:53 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Сандерленд» объявил о подписании вингера «Эвертона» Айдена МакГиди и нападающего «Бери» Джеймса Вогана. С ирландцем контракт заключен на 3 года, а Воган подписал договор на 2 сезона.

31-летний МакГиди прошлый сезон провел в «Престоне», где в 34 матчах Чемпионшипа забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. 

28-летний Воган выступал в «Бери», где в первенстве Первой Футбольной Лиги наколотил 24 мяча в 37 играх.

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