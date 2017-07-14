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Мутко: «Украина не испытает никаких проблем на чемпионате мира в России»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Украина, Мутко Виталий
Сегодня, 13:25 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная Украины не испытает никаких проблем в случае прохода на чемпионат мира в России:

«Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы».

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от участия в чемпионате мира.

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