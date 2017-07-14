Мутко: «Украина не испытает никаких проблем на чемпионате мира в России»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная Украины не испытает никаких проблем в случае прохода на чемпионат мира в России:

«Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы».

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от участия в чемпионате мира.