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Агент: «Замороженные люди в „Кубани“ так и не закрыли долг перед Армашом»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Кубань, Армаш Игорь
Сегодня, 13:12 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Кубани» Игорь Армаш на днях прибыл в расположение «Анжи». Агент футболиста Николай Пырнау сообщил о том, что краснодарский клуб так и не закрыл долги перед Игорем:

«По Армашу идёт обсуждение контракта. Есть понимание, что всё будет нормально. Через пару дней, думаю, подпишем соглашение с „Анжи“.

„Кубань“ до сих пор не закрыла долг перед Игорем. Не знаю, что они собираются делать. У них срок до 15 июля. Если завтра ничего не произойдёт, то в понедельник будем подавать заявление в CAS. В „Кубани“ сидят замороженные люди. Они либо ум потеряли, либо его не было давно. Там не с кем разговаривать. Пытаешься дозвониться до руководства, а они не отвечают. Унижаться перед ними – себя не уважать. Уверен, что мы решим этот вопрос. Мы обратимся в CAS, те спросят у РФС, почему они выдали лицензию „Кубани“. Насколько я знаю, краснодарский клуб клятвенно обещал погасить долги до 15 июля.

Планирую ли работать с другими футболистами „Кубани“? Сомневаюсь, что с таким руководством это возможно».

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